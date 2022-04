Ab2pro PALMA FRANCE

AB2PRO délègue depuis 20 ans des ouvriers qualifiés dans le BTP et l'Industrie.



Pour satisfaire aux attentes de nos partenaires, nous sélectionnons du personnel avec un savoir-faire et un savoir-être professionnels : motivation, productivité, ponctualité, respect des consignes, niveau technique du manœuvre jusqu'au chef d'équipe, équipé en outillage à main, adaptable aux contraintes et exigences d'un chantier ou d'une production.



La réussite passe par les hommes, soyons efficaces ensemble !



Mes compétences :

peintre

Gestion des intérimaires

Rénovation immobilière

Management

Bâtiment

Conduite de chantier

Second oeuvre

Travaux publics

Plomberie

solier

Sécurité

Suivi de chantiers

conducteur de travaux

tuyauteur

Construction métallique

délégation

ferrailleurs

charpentier

plaquiste

façadier

monteur de gaines

serrurier

placement

coffreur

bardeur

ouvriers qualifiés

chauffagiste

Recrutement

soudeur

BTP

chef de chantier

carreleur

Sécurité au travail

sableur

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Gros oeuvre

menuisier