Ababacar BÂ

Versol Agro Sarl est dédiée à la fourniture de services de commerce international et de soutien aux entreprises opérant avec ou établissant des fermes agricoles dans la région de l'Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest.



Nous sommes principalement engagés dans le processus d'aide à la livraison des produits agricoles et agro-industriels à nos clients internationaux. Nous pouvons rester compétitif et offrir à nos clients les meilleurs prix possibles qui existent sur le marché africain.

Nous agissons comme une extension de ces entreprises qui cherchent à externaliser ou sans leur propre infrastructure dans la région.



Notre mission

Nous voyons notre mission dans le développement de la production agricole en Afrique de l'Ouest basé sur une technologie efficace, respectueuse de l'environnement, ainsi que leur distribution ultérieure.



Les plans de l'entreprise

Notre objectif stratégique - pour entrer dans les cinq premiers leaders dans le commerce des produits agro-industriels d'ici 2020.



Nos activités se concentrent principalement au Sénégal et au Mali, et nous sommes concentrés dans les projets agro-industriels rentables et respectueux de l'environnement agricole en Guinée Conakry, Burkina, Côte-d'Ivoire, Faso, le Ghana et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.



