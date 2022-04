Ababacar DIOP

Je suis Conservateur d'archives.



Expert en :

- Réorganisation des archives physiques

- Audit de définition pré - implémentation de solutions GED et SAE

- Records management.

- Création de bibliothèques et centres de documentation

- Formation de professionnels du document.



Références:

- BIAO (Cote d'ivoire)

- CITIBANK (Cote d'ivoire)

- SAPH (Cote d'ivoire)

- CHC (Cote d'ivoire)

- AFG (Atlantique Financial Group)

- cABINET DEFIS ET STRATEGIES

- BRVM (En cours)



Mes compétences :

Archiviste

Consultant