Ababacar Sédikh NIANE

CAP électricité

Attestations de stage comme technicien photovoltaïque au CNQP dakar

Installation de 10 000 système solaire dans le delta du saloum

Installation des centrale solaire dans les iles du saloum

Installation système communautaire et lampadaire solaire dans 660 village du sénégal

Installation des système indien

Installation des centrale hybride Ersen 1 kaolack et sédiou

Installation des centrace hybride péracod ersen phase 2 avec des onduleur SMA à sédhiou et kaolack

Stage de qualification comme installateur centrale hybride (péracod dakar

Coordonnateur du projet ersen au niveau de kaolack-fatick et sédioupour le compte de l'enreprise Sn resif