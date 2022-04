Ababacar SOW

Je suis étudiant en licence professionnel en Maitrise de l'énergie et technologie des énergies renouvelables dans le bâtiment à l’école supérieur polytechnique de Dakar. Je termine ma formation dans deux mois et ensuite j'aimerais avoir des stages pour renforcer mes compétences avant de me lancer complètement dans mes objectifs et planifications professionnelles. Je suis facile à vivre et j'ai des projets d'avenir........................................;;



Mes compétences :

Electricité

Photovoltaïque

Froid commercial et Froid automobile