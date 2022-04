Je m'appelle kaci abadar el ghaffar, j'habite la ville de bouira, je viens de terminer des études en sciences commerciales option finances à l'Université Abderrahmane Mira de Béjaia. je cherche un stage en insertion ou un poste de travail dans ma ville ou ailleurs afin de me lancer dans le domaine. un domaine qui me passionne et dans lequel j'espère prospérer.