Bonjour , je me nomme Jean Abahi Marianne , je suis née le 22 décembre 1995 en Cote d'ivoire où j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique en 2014 , je suis à présent en première année de licence de chimie parcours biologie à l'Université Jules Verne de Picardie (UPJV) à Beauvais . Mon voyage en France m'a permis d’être indépendante et aussi à l'écoute des autres . Je suis dynamique , réaliste , souriante et conventionnelle.



Mes compétences :

dinamique