Abakar ADOUM ELHADJI

Inspecteurs principal des Finances,DES en Finances,45 ans, marié et père de 9 enfants

Ecrit, lit et parle courament le français et l'arabe Commaissance moyenne de l'anglais

familier de l'informatique

Fonction actuelle: Directeur du Controle des Services Financiers, Fiscaux, Comptables et Administratifs au Ministère de la Justice, de l'Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouverenance.



Mes compétences :

Administration

Audit

Comptabilité

Finances

Finances & Comptabilité

Gestion Ressources Humaines

Relations publiques

Ressources humaines