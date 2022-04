Abakar Ali OUSMANE

Baccalauréat serie G2, LTC de Ndjamena Tchad - 1988;

Master en Économie, Finance et Crédit, Université de Daniesk, Ukraine - 1995;

Maitrise en Sociologie, Université d’état de Daniesk, Ukraine - 1995;

Diplôme Enseignement de Langue Russe, Université de Daniesk, Ukraine - 1995;

Enseignant professeur aux Instituts Universitaires de Commerces et Comptabilités HEC-Tchad et EIE a N’Djamena;

Gestionnaire Comptable a la Coopération Suisse du Projet T-43 Sante Communautaire, 1996-2002;

Coordonnateur Opportunités d'Affaires du Projet Pétrole Chad-Camaroon a Esso-Chad, 2002-2004;

Superviseur de la Compensation pour Prise de Terres du Projet Chad-Cameroon, 2004-2012;

Coordonnateur Socio-économique a Esso-Chad, 2012-2014.

Présentation a la Conférence Internationale sur l'environnement et le Changement Climatique a Houston, USA. Gestion Environnementale et Socio-économique, cas du Tchad a remporte le 1er Prix - 2013.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Santé

Sécurité

Environnement

Développement durable