Abakoura HAMADOU BOUBA

Je suis hamadou bouba abakoura,étudiant en licence option droit et administration public.agé de 29 ans.promoteur de l association pour le développement et l appui au communauté.en éffet je vis au cameroun a yaoundé ou je poursui mes études mais j ai grandit a douala.lorsque je suis allé passé mes vacance dans mon village j ai été frappé par le fait que les jeunes et femmes veulent le dévellopement de leur village mais du fait de l analphabétisation et par simple ignorance ne mmaitrisent pas les concepts qui conduisse au développement.raison pour laquelle j ai donc décide en m associant au jeunes de nous mettre ensembles pour le développement du village.nous sommes animés par la volonté d atteindre nos objectifs.