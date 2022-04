Abakouy SAMIR

Je suis un jeune ingénieur d'état en génie des systèmes électriques de l’école nationale supérieure d’électricité et de mécanique.



Ma formation au sein de l'ENSEM m'a permet d'avoir des compétences très diversifiées dans la majorité des domaines de l'ingénierie( électrotechnique, électronique de puissance, électronique, informatique et mécanique plus des compétences en comptabilité et management).



J'ai une expérience considérable dans le domaine d’électrotechnique, une expérience que j'ai acquis à travers un ensemble de stages ; commençant par un stage technique au sein de l’ONCF intitulé « Etude de la fiabilité des moteurs de traction par la méthode (AMDEC) » puis un autre stage technique au sein du

bureau d’études CENTRELEC intitulé « Etude comparative des relais de protection des lignes HT par la norme ANSI ».



J’ai fini mon processus d’ingénierie par un projet de fin d’études au sein l’entreprise CEGELEC intitulé

« Etude et conception des réseaux de terre pour les installations électriques de grande étendue conformément aux normes en vigueur »



Je souhaite vous rencontrer pour un entretien durant lequel je vais vous présenter plus sur mes qualités et mes compétences.



Mes compétences :

Electronique de puissance

Electrotechnique

Automatismes industriels

Electronique

Mécanique

Informatique

Management

Comptabilité