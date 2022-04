Abaliud Rh CENTRE VAL DE LOIRE

Notre équipe de consultants guide et conseille les entreprises dans leur politique RH et accompagne les salariés tout au long de leur parcours professionnel.



En recrutement, nous prenons en charge l’intégralité du processus ou nous vous apportons un éclairage objectif sur le potentiel des candidats que vous avez sélectionnés.

Recrutement externe ou mobilité interne, notre équipe vous aide de la définition du besoin jusqu’à la décision d’embauche.



Nous sommes à vos côtés pour faciliter les transitions professionnelles et faire évoluer vos collaborateurs en les aidant à faire le point sur leurs compétences et leurs motivations : bilan de compétences, entretien de carrière.



Abaliud RH, c’est aussi un accompagnement personnalisé dans le cadre d’un reclassement individuel ou collectif (outplacement).



N’hésitez pas à nous consulter pour : retrouver une cohésion d’équipe (team-building), intervenir en coaching, mettre en place une démarche de GPEC, réaliser un audit…etc.



Abaliud,

votre partenaire RH sur Orléans et en région Centre Val de Loire

au 02 38 86 09 26



www.abaliud.fr



Mes compétences :

Accompagnement RH

Conseil RH

Développement RH

Conseil en recrutement

Gestion des compétences

Recrutement

GPEC

Gestion de carrière

reclassement

Evaluation de Potentiel et de compétences

Détection des talents et potentiels