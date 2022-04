Abalo KOFFI

Master2 Management et Gestion des RH à l'IAEC (Lomé); Expert administratif ; Concret ; Opérationnel ; Réactif ; Gestion axée sur résultats ; Force de proposition ; Coopératif ; Esprit d’analyse et de synthèse ; Dynamique et rigoureux ; Maîtrise de logiciels opérationnels de gestion RH et de la paie ; Tenue du reporting; Respect des dead line; Respect des objectifs.

* Compétences:

•Administration individuelle et collective du personnel depuis l’embauche jusqu’à la fin du contrat de travail;

•Assurer le respect des obligations légales et réglementaires et optimiser l’ensemble des facteurs d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail des salariés dans le cadre des impératifs économiques de l’entreprise;

•Élaborer, proposer puis mettre en œuvre la politique d’information et de communication;

•Interpréter, appliquer et expliquer le droit social individuel et collectif (droit du travail et de la sécurité sociale); •Élaborer et proposer la politique de formation, puis mettre en œuvre les actions et contrôler leur application afin de mettre en adéquation les compétences requises et prouvées des collaborateurs avec les compétences requises par l’entreprise aujourd’hui et demain;

•Optimiser l’adéquation des ressources aux besoins de l’entreprise, au présent, à court, moyen et long termes, en quantité et en qualité ( stimuler la gestion des carrières individualisée);

•Définir, proposer et mettre en place avec la direction et les salariés l’aménagement du temps de travail et le gérer; •Assurer la gestion administrative des expatriés de leur départ jusqu’à leur retour et gérer l’accueil des impatriés; •Définir, proposer puis mettre en œuvre la politique et le processus de recrutement, de la préparation du recrutement à l’accueil et l’intégration;

•Faire vivre le dialogue social, en tenant compte de la législation et des impératifs économiques de l'entreprise selon la stratégie qu’elle s’est fixée, en conciliant ses objectifs et la satisfaction du personnel;

•Proposer la politique de rémunération, la mettre en œuvre puis analyser ses résultats en optimisant l’équilibre socio-économique en fonction de la stratégie de l’entreprise et de ses moyens…



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Gestion des ressources humaines

Microsoft Publisher