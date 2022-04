Abanda ELISEE

Je suis ingénieur des travaux de génie civil/ géotechnicien et laborantin chef du groupement COB, et ISL pour le suivi et la maitrise d'œuvre du projet d'aménagement hydroélectrique de Memve élé au Sud du Cameroun depuis 2014 jusqu'à ce jour.

J'ai aussi fait, après ma sorti de l'école ,fait beaucoup de stage de formation professionnel et académique ainsi que beaucoup de chantiers déjà.

D'où ma grande expérience dans le domaine du génie civil et géotechnique



Mes compétences :

géotechnique

Microsoft Word

Microsoft Excel