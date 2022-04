Je Suis Audifax PINDA, jeune diplomé en économie

j'ai commencé ma carrière aux Nations Unies(PNUD) en qualité de stagiaire à la Logistique, et depuis plus d'un an je suis Consultant Junior aux ressources humaines chargé de recrutement des services contrats et des consultants.



Mes compétences :

Administration

Finances

Gestion du personnel