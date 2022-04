Abas SANOGO

Bonjour, je suis SANOGO Abas, élève Ingénieur Commercial à l'Institut National Polytechnique Houphouet Boigny (INP-HB). Avant cette année, j'ai fais deux années de classes préparatoires commerciales, toujours dans la même institut.

J'ai de bons résultats aussi bien en Finance qu'en Marketing...

J'ai des idées d'entrepreneuriat sur lesquelles je travail présentement, car pour moi, la meilleure manière de faire de l'argent, c'est de créer sa propre entité. A cet effet, je compte lancer une de mes idées dès janvier prochain.

Je souhaiterai donc pouvoir me créer ici un réseau professionnel qui pourra me permettre de rencontrer des personnes avec qui pouvoir prendre conseil, mais aussi je suis à la recherche de futurs collaborateurs à étranger car mon projet de l'an prochain sera d'établir une interconnexion entre la Côte d'Ivoire et les autres pays du monde.

Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing produit

Études marketing

Finance