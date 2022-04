Abass AMADOU TIDJANI MOUSTAPHA

Statisticien de formation,j'ai plus de 6 ans d’expériences en matière de conduite des enquêtes et des évaluations. Mes principaux domaines de compétence sont:

-Conception et conduite des enquêtes par sondage,

-Traitement et exploitation des données sous: Excel, SPSS,Stata, EPIDATA, CSPRO,EPIINFO,SPHINX,

-Conception et conduite de la collecte mobile via les plateform ODK, KOBO,ONA,Survey CTO

-Gestion de Base de données sous ACCESS, EXCEL,

-Cartographie avec le logiciel Arcgis et Qgis,

-Conception et développement des plans M&E et des outils M&E pour des programmes/projets,

-Elaboration et dissémination des rapports des enquêtes et Evaluations

-Renforcement de capacité en matière de suivi-évaluation,



Mes compétences :

Gestion de base de données

Conception

Réalisation

Analyse

Gestion des projets

ArcGIS

Suivi-Evaluation