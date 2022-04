Abass BELLO

Analyste Economique et Politicien de Développement en fin de formation, je suis un jeune volontaire activiste dévoué à la cause de la jeunesse dans mon pays le Bénin (Afrique de l'Ouest) en militant notamment auprès de GIVE1PROJECT BENIN où j'occupe la fonction d'Ambassadeur.

Je suis également un Jeune Agro-Entrepreneur, j'ai une Coopérative Agricole ''IZGREV Agro'' spécialisée dans l'exportation des produits tropicaux du Bénin notamment : les Noix de Cajou (reconnues 2èmes meilleures noix d'Afrique), le Soja, le Karité...

Je suis PDG de ''ABC Tech World'', une entreprise de vente de Bureautiques Informatiques, Formations en Logiciels de Traitements de données Statistiques... et qui fait aussi la promotion de la langue Anglaise à travers des formations intenses de 1 mois pour parler la langue couramment. j'envisage créer un club d'Anglais National digne du nom avec des équipement informatiques, afin d'améliorer les capacités linguistiques des Béninois. Mes passions sont la lecture, les voyages, internet, la langue Anglaise, l'activisme et le volontariat...