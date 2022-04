Je suis un jeune étudiant, titulaire d'une licence en droit des affaires, et postulant à un master en droit privé fondamental,

pour ma part, j'ai fait du temps dans un cabinet d'avocats de la place et je suis capable de manier les divers actes de procédure et de porter des conseils en droit;

joignez moi 96-45-81-44