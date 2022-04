Abass TRAORÉ

Bonjour!

Jeune homme sérieux, doté d’une grande autonomie au travail et d’une bonne capacité d’adaptation, j’ai à mon actif plusieurs expériences sur le plan académique et sur le plan professionnel.

Après un BTS en télécommunications et un BTS en PAO (Publication Assistée par Ordinateur) Infographie, j'ai effectué une licence en information et communication et maintenant je prépare un master en communication digitale dans une école spécialisée.

Je recherche une entreprise, pouvant m'accueillir, pour ma 5eme année.