Abassi HICHEM

Monsieur, Madame,



Diplômé en master 2 professionnels en surface couches minces et nanomatériaux à Paris, j'ai complété mon parcours avec une formation en apprentissage dans la conception des laboratoires et salles blanches.

J'ai opté pour la solution de la reconversion en informatique pour enrichir mes compétences. J'ai suivi une formation en Cobol Mainframe grand systèmes, et depuis je suis devenu ingénieur étude et développement. J'ai suivi plusieurs missions chez différents clients et mon souhait à court terme, est d'acquérir plus d'expériences dans le métier d'IT et surtout d'exercer le métier de consultant fonctionnel dans les implémentations des progiciels ERP.

Toujours désireux d'apprendre et de me former dans le métier du système d'information, je dépose ma candidature pour le poste de consultant SAP junior. Le métier de consultant fonctionnel dans les progiciels de gestion intégrés est la meilleure opportunité pour découvrir le monde des systèmes d’information auquel j’éprouve un grand intérêt qui se traduit par ma candidature.

Ayant pris connaissance des opportunités de carrière que votre entreprise offre, je me tourne vers vous pour trouver un métier d'avenir et de me former sur le progiciel SAP.

Mes premières expériences en informatique après ma reconversion professionnelle m'ont permis de me familiariser avec les différents matériels et outils mis à ma disposition pour garantir un travail de qualité et surtout satisfaire le client.

Ma motivation et mon dynamisme constituent des qualités dont je souhaiterais faire bénéficier votre société. De plus, j'ai le sens de la responsabilité et je suis capable de travailler en équipe. Ma formation et mes expériences constituent un véritable atout.

Grande capacité de travail, enthousiasme et ouverture d’esprit sont les points forts qui m’ont toujours permis de réussir mes challenges, ils me permettront, sans l’ombre d’un doute, de faire de même avec ceux qui se présenteront devant moi.



Mes compétences :

Chimie

Ingénierie des surfaces

Technologie du vide

Matériaux

Traitement de surfaces

Etude de projets

HVAC

Mainframe

COBOL

DB2