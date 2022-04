Abassi KARIMA

Praticienne d’Hypnose Ericksonienne, de PNL , de techniques Psycho-Corporelle depuis plusieurs années, j’ai fondé en février 2014 l’Espace Sémiothérapie à Paris.

C’est un lieu qui est consacré au changement et au bien-être. Les consultants s'y rendent pour se recentrer, se libérer des blessures physiques et/ou morales aussi bien personnelles que professionnelles, pour se construire un projet. Des séances pour se relaxer et déstresser sont proposés également.

L’Espace Sémiothérapie organise régulièrement des ateliers de développement personnels, de méditation et de formation en hypnose et auto-hypnose.





Mes compétences :

Approche psycho-énergétique

Approche psycho-corporelle

Hypnose Ericksonienne

Coaching de vie

Programmation neuro-linguistique