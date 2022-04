Abbadie JEAN MARC

20 ans dans les ressources humaines, et toujours passionné...



Dans une société tournée vers l’innovation des produits, la mise en place de nouvelles techniques mais aussi vers le développement de nouvelles organisations inspirées de l’approche Lean, nous recherchons et valorisons les meilleurs talents afin de préparer notre entreprise de demain.



La mise en place d’un système de management unique Qualité Sécurité Environnement est la base de notre approche d’améliorations continues qui nous permet à ce jour d’être certifiée ISO 9001(qualité), ISO 14001(environnement) et OHSAS 18001(sécurité).

Contribuer au développement durable avec un comportement éthique et transparent nous amène à nous projeter également dans une démarche ISO 26000(responsabilité sociétale de notre organisation).

