Abbas BAHMED

Disposant d'une expérience de plusieurs années dans différents secteurs d’activité notamment en informatique et diplômé en 2011 d'un master Consultant ERP/SAP Finance délivré par l’EPSI de Paris, cette formation basée sur trois axes majeurs (SAP FI, gestion de projets approche ERP, processus et règles finance) m’a permis d’acquérir une culture fonctionnelle et technique me permettant aujourd'hui de participer dans des projets SAP variés.



Mes compétences :

Consulting

ERP

ERP SAP

Finance

Gestion de projet

Gestion de projet ERP

SAP

SAP ERP

SAP FI