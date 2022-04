Objet: Stage de fin d’étude Mars à Septembre 2014

Madame, Monsieur,

Je vous faire pars de ma candidature pour un stage dans le cadre de ma formation de master 2 Electronique Vision Automatique, parcours Electronique à l’université de Bourgogne.

Je suis déjà Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Electronique option contrôle ainsi que d’un master 2 en Génie Electrique option réseaux et Télécommunication.

Au cours de ma formation et de mes différents stages j'ai pu développer mes connaissances techniques dans les domaines de gestion des projets, et de la maintenance industrielle, installation et sécurisation des réseaux informatiques et téléphonique ,développement et acquisitions des données métrologiques en utilisant la carte électronique Arduino et le logiciel X-CTU pour configurer le protocole ZigBee qui sera en charge de transmettre ces données vers une station de commande et un code en Java(développé sous Eclipse) pour afficher ces données , et j’ai travaillé aussi sur un projet commande d’une machine a courant continue pilotée par un ordinateur avec (Matlab SIMULINK et LUCAS-NULL), et en cours de semestre d’étude à l’université de bourgogne je travail sur un projet Qui s’intitule sur « Acquisition d’un signal vidéo sur la carte Xilinx Spartan-6 Industrial Video Processing Kit» en utilisant le logiciel Xilinx Platform Studio(XPS) et sur un mini projet « Analyseur réseaux vectoriel (CEM et Radiofréquence) »

Intégrer une entreprise telle que la votre me permettrait d'appliquer mes connaissances et de vous apporter mon dynamisme ainsi que mes connaissances dans le domaine de l’électronique et les systèmes embarquées.

C'est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien afin de vous fournir tout détail complémentaire sur mon expérience professionnelle et mes motivations.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Abbas HADDAD