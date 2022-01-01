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Abbas NAZIH

CASBLANCA

En résumé

TITULAIRE D'UN CES, J'AVAIS EXERCE AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE LONGUES ANNEES,QUITTANT LA FONCTION PUBLIQUE,JE DISPOSE D'UN PORTEFEUIL DE CLIENTS DANS DIVERS SECTEURS ( IMPORT EXPORT, FINANCIER, CABINETS D'AVOCATS, DISTRIBUTION INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ETC...)AUJOURD'HUI, JE COLLABORE AVEC DES ACHETEURS POTENTIELS EN MATIERE DE DISTRIBUTION EN AFRIQUE DE L'OUEST ( AGRO ALIMENTAIRE, PRODUITS ET ERTICLES INDUSTRIELS, SERVICES ETC....)
LE MAROC A CONCLU DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE AVEC LES ETATS UNIS ,LE MOYEN ORIENT, CE QUI A FAVORISE L'ATTRAIT DES ENTREPRISES DE S'INSTALLER ET TIRER PROFITS DES AVAVTAGES D'INVESTISSEMENT, SANS OUBLIER LE STATUT AVANCE DONT IL A BENEFICIE AVEC L'EUROPE
POUR TOUTE PROPOSITION,OPPORTUNITE VEUILLEZ ECRIRE MERCI

Mes compétences :
Afrique
Afrique de l'ouest
Maroc

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