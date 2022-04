Abbas NAZIH

TITULAIRE D'UN CES, J'AVAIS EXERCE AU MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DE LONGUES ANNEES,QUITTANT LA FONCTION PUBLIQUE,JE DISPOSE D'UN PORTEFEUIL DE CLIENTS DANS DIVERS SECTEURS ( IMPORT EXPORT, FINANCIER, CABINETS D'AVOCATS, DISTRIBUTION INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ETC...)AUJOURD'HUI, JE COLLABORE AVEC DES ACHETEURS POTENTIELS EN MATIERE DE DISTRIBUTION EN AFRIQUE DE L'OUEST ( AGRO ALIMENTAIRE, PRODUITS ET ERTICLES INDUSTRIELS, SERVICES ETC....)

LE MAROC A CONCLU DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE AVEC LES ETATS UNIS ,LE MOYEN ORIENT, CE QUI A FAVORISE L'ATTRAIT DES ENTREPRISES DE S'INSTALLER ET TIRER PROFITS DES AVAVTAGES D'INVESTISSEMENT, SANS OUBLIER LE STATUT AVANCE DONT IL A BENEFICIE AVEC L'EUROPE

POUR TOUTE PROPOSITION,OPPORTUNITE VEUILLEZ ECRIRE MERCI



