Abbass Salaheddine IYA

En phase Master option commerce international, je vise un avenir d'innovation et d'entreprise. Pouvant m'adapter autant dans le commerce ( marketing et logistique) que dans la gestion, je suis autant impliqué dans les outils informatiques de gestion, montages, nouvelles technologies, que dans l'étude et la production d'ouvrages sur divers thèmes.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Commerce international

Adobe After Effects

Montage vidéo

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

SPSS Statistics

Microsoft Office