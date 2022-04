Abbe Lavisse Donald ASSI

Je m'appelle Assi Abbé Lavisse Donald, je suis un commercial enquête d'un stage. Je suis compétent dans les techniques de vente et de négociation , en marketing , en management de la force de vente , en commerce international , en prospection et en étude de marche. je suis rigoureux , attentif , dynamique et travailleur.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Vente

Management

Gestion des stocks

Marketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access