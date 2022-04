Abbé Paul TRAORE

J'ai 53 ans .Je suis Malien et j'habite à San, une ville située à 500 Km au Sud-Est de Bamako. Je suis prêtre Caholique. Je suis actuellement directeur d'une maison de formation de jeunes scolaires garçons. de plus j'enseigne l'Anglais et l'Allemand dans un Lycée Privée Catholique de la ville. J'ai fait les études de langues à l'Université Catholique de l'Ouest à Angers ,de 1993 à 1997.

J'aime le sport, le jardinage et la lecture. Je parle Anglais, Allemand et Italien.