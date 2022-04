Abbes BELARBI

Je suis un ingénieur en réseaux optiques titulaire d'une master en photonique et réseaux Optiques de télécommunications . Je suis actuellement en poste en tant qu'ingénieur en support technique chez Fiberhome International. Je suis dans ce rôle depuis 2 ans et j’ai joué un rôle clé en veillant la conception et planification de l'architecture de réseau et pour assure un bon déroulement de l’installation et de la mise en service lors de la réalisation du projet en coopération avec le client et le sous-traitant. De plus, je suis attaché à garantir la stabilité et la maintenance du projet NG-DWDM en fournissant un support technique au client en travaillant dans le NOC ou sur site; Je prends également ma responsabilité pour clarifier les problèmes résolus au client en rédigeant un rapport technique et de dépannage en coordination avec l’équipe interne pour s’assurer la bonne qualité du notre service et de conserver la confiance de notre client.

Mes compétences sur le réseau de transport optique, la fibre optique, la photonique, la conception de réseau.

Capacité prouvée:

Transport de réseau (DWDM, SDH, CWDM) Ingénierie et mise en service.

- ROADM / FOADM, technologie ASON / WSON, Ethernet et IP / MPLS.

-Dépannage en réseau et compétences en résolution de problèmes.

-Service Clients.



