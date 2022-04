Abbes ELHASBI

Docteur en génie industriel

* 6 ans d’expérience dans la gestion des moyens généraux (secteur automobile et pétrolier)

* 8 ans expérience dans la gestion des projets (secteur pétrolier)

* 3 ans d’expérience dans la supervision et la coordinations des travaux (secteur pétrolier)

* 3 ans d’expérience dans la gestion des services maintenances (secteur textile)



Mes compétences :

Leadership

Force de proposition et d'anticipation

Rigueur dans le travail

Integrity