Abbes MAGHRAOUI

Bon jour

je suis maghraoui abbes d'ai 28 ans j'habite a alger .

j'ai diplome mestre deux en elctronique et génié electrique Option : Architecteur et Conception des Système Intégrés, Université de Bordj Bou Arreridj .

j'ai Expériences professionnelle deux ans.

Autres :

-Libre de toute engagement.

-Bon motivation pour le travail en groupe.

- Présentable /sérieux /dynamique et courtois ayant le sens de la responsabilité et du relationnel / Disponible, créatif, esprit d’équipe, facilité d’adaptation.

-Permis de conduire

salutation

abbes



Mes compétences :

VHDL

Simulink

OrCAD

NI Multisim

LabVIEW