Abbes MOHAMED

Réfèrent technique & Consultant EXALEAD chez Accenture, j'ai travaillé sur différents projets OnePart principalement dans l'industrie de l’aéronautique (Airbus, Dassault Aviation) et la construction ferroviaire (CAF, Alstom).



Je suis principalement chargé de :



¤ Accompagner les clients à spécifier les besoins.

¤ Développer et configurer les customisations nécessaires pour répondre aux besoins des clients.

¤ Gérer le packaging, le livrable et le déploiement de la solution chez les clients.

¤ Assurer le support technique après la livraison.

¤ Animer des sessions formations EXALEAD OnePart en interne.

¤ Coacher les nouveaux développeur sur la solution.

¤ Participer à la phase d’avant-vente des projets EXALEAD (Chiffrage, réponse technique à l’appel d’offre…).

¤ Faire l’interface avec l’équipe technique consulting EXALEAD chez Dassault Systèmes.

¤ Préparer des machines virtuelles et le déploiement des licences EXALEAD.

¤ Mettre à jour des ressources documentaires.



Mes compétences :

Java EE

Java

SVN

UML 2.0

Développement Android

Services web

Git

Maven

Android

Microsoft C-SHARP

UML/OMT

Microsoft SQL Server

XSLT

XPath

XML Schema

XML

Web Services

SQL

SAX

Personal Home Page

Oracle PL/SQL

Oracle

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft .NET Technology

Merise Methodology

JavaServer Faces

Java Servlets

Java Server Pages

Java RMI

Java 2 Enterprise Edition

JSON

HTML

Framework

ECLiPSe

Document Object Model

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

BlueTooth Technology

Apache Maven

API

DMU

Product Lifecycle Management

Exalead OnePart