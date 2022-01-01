Abbés SAHMOUD

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Centre psychiatrique et psychogériatrique
- Infirmier niveau 2
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GESTION DES EQUIPES
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CONDUITE DES PATIENTS POUR VISITER DES ETABLISSEMENTS POUR DES LONGS SEJOURS.
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