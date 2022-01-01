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Abbés SAHMOUD

GRANDSON

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Entreprises

  • Centre psychiatrique et psychogériatrique - Infirmier niveau 2

    2000 - maintenant PLANIFICATION DU TRAVAIL ET DES HORAIRES
    GESTION DES EQUIPES
    ORGANISATION ET CONDUITES DES COLLOQUES
    SUPERVISION ET COORDINATION DES SOINS
    GESTION DE LA PHARMACIE
    ACCUEIL ET SUIVI PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DES PATIENTS
    ENTRETIEN DES RESEAUX DE FAMILLES,EMS CMS,ASSISTANT SOCIAL,JUGES, MEDECINS,ERGOTHERAPEUTES,PHYSIOTHERAPEUTES INFIRMIERE DE LIAISON,PSYCHOLOGUES,PSYCHOGERIATRES,TUTEURS ,.. .
    REDIGER DES RAPPORTS à D'AUTRES INSTITUTIONS
    PLACEMENT DES PATIENTS DANS DES INSTITUTIONS ADAPTEES A LEUR BESOIN
    CONDUITE DES PATIENTS A D'AUTRES ETABLISSEMENTS POUR EFFECTUER DES EXAMENS ( RADIOLOGIE LABORATOIRE ...)
    CONDUITE DES PATIENTS POUR VISITER DES ETABLISSEMENTS POUR DES LONGS SEJOURS.

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Formations

  • INSTITUT COM (Lausanne)

    Lausanne 1974 - 1975 COURS DE GESTION D'ENTREPRISE

    GESTION - PLUSIEURS ETUDIENTS DE PLUSIEURS PAYS QUI VIENNENT EN sUISSE POUR ETUDIER LA GESTION D'ENTREPRISE ET L'INFORMATIQUE

Réseau

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