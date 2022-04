Abbey MAWUSSE

Assistante en Ressources Humaines avec plus de 15 ans d'expérience, je suis Chargée du Personnel à Africare-Bénin. Chargée de la gestion des dossiers de plus d'une centaine de personnes, je suis périodiquement et quotidiennement les dossiers du personnel, les contrats etc... en répondant à leurs sollicitations, gérant toutes les situations relatives au comportement des employés par rapport au respect de lois en vigueurs au sein de l'entreprise et au Bénin, traitant les salaires et je suis impliquée dans toutes les activités administratives relatives au personnel et à l'employeur.



Je répond aux sollicitations du siège en ce qui concerne les recherches de bases de données nécessaires pour décisions au profit du personnel et dans le cadre du réaménagement des postes.



Je suis aussi en contact permanent avec la Direction Générale du Travail, la CNSS et la Direction des impôts pour toutes les formalités relatives au personnel, vulgarise et assure le respect de la règlementation en vigueur au sein de l'institution et au Bénin, par le personnel.



Mes compétences :

Rigueur