Abbou AHMED

Passionné par les énergies renouvelables

Je développe des lois de commande permettant d'optimiser l'énergie électrique dans deux projets réalisés récemment: voiture solaire EMISOLARCAR et éolienne à axe verticale de 700W.

Les commandes avancées des machines électriques constituent aussi un axe important dans notre structure de recherche. On utilise des techniques intelligentes pour tenir compte de la variation des paramètres internes de ces machines et maitriser le couple en faibles vitesses.