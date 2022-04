Abc ABDELHAMID

En 2004 obtenir Baccalauréat Scientifique (Science de la nature et de vie).

juin 2009 Attestation de qualification en Informatique.

2008-2009 Diplôme d’Ingénieur d’état en Electrotechnique,

Option : Réseaux électrique (Thème : optimisation de la capacité ajouté en

parallèle dans un circuit de chauffage par induction par la méthode BFGS).

2014-2015 Diplôme de Master en électrotechnique.

Option : protection et contrôle des réseaux électrique.

(Thème : Planification optimal des d’énergie Réactive dans les Réseaux

Electriques Par la Méthode Méta-euristique « PSO »)

En 2013 Inspecteur Principal En Métrologie.

De 04 Mai 2013 jusqu'à 30 septembre 2013 : formation interne concernant les principe de base de la métrologie.



'" Vérifications primitive et périodique concernant la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de classe I, II, III (micro balance, balances d’analyses, balances et bascules électroniques …etc.) dans les organismes.

 Vérifications primitive et périodique des ponts Bascules et les bascule des centrale à béton et poste d’enrobage et ensacheuse….etc.

 Contrôler des volucompteurs.

 Contrôle de taxi compteur (Taximètre).

 Contrôler les camions citernes (jaugeages).

 Contrôler les Radar Routier.

 Accomplir les taches administratives :

 Suivi les visa d’importation ;

 La saisie ;

 procès verbaux ;

 bilans annules ;

 Les MSD.

 calcule d'incertitude des balances...

 De 28 avril au 30 avril 2014 séminaire de métrologie légale à INPED."'

en décembre 2016 : charger de métrologie chez entreprise pharmaceutique.

-Assurer différentes prestations métrologiques sur les équipements de l'établissement principalement dans les laboratoires d'analyses ainsi que la production et réalisation des prestations de contrôle métrologique, par exemple: Température, vitesse,balance, pression différentielle,....

- Exécution des tests de qualification des centrales de traitement d’air.

- Exécution des tests de cartographie de température et humidité relative des etuves et enceintes climatiques et des zones de stockage et magasins.

- La rédaction et l’exécution des différentes qualifications (QI, QO, QP) des équipements de laboratoire et production.

- La rédaction des documents décrivant l'activité de métrologie (Rapports, Constats, Certificats, Procédure et mode opératoire de contrôle métrologique des équipements).

- Le suivi d'opérations de métrologie sous-traitées.

- Le suivi des raccordements des équipements de métrologie.

- Définition des besoins métrologiques en fonction des activités du laboratoire et des exigences normatives.

- Etablissement et suivi des listing/planning des équipements de contrôle, mesure et d’essai.

- qualification HVAC et comptage des particule.

- qualification des durometre et fiabilimetre et desintegrateurs...

- qualificatin de flux laminaire (vitesse de soufflage et test desintegration..)



Mes compétences :

Formation professionnelle

Ingénieur en electrotechnique

Instruments de mesure

Controle des instruments de mesure + approbation d

Informatique

Etalonnage et calibration