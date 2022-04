ABC-HSE



Assistance - Bilan - Conseil en Hygiène - Sécurité - Environnement



Le meilleur accompagnement pour gagner du temps!



Adresse mail: abc-hse@outlook.com

Mobile: 06 47 27 32 08



Petites et Moyennes Industries, Petites et Moyennes Entreprises,

les règlementations actuelles concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement sont devenues tellement complexes qu’il est difficile pour un néophyte de s’y retrouver. La jungle des décrets, arrêtés, règlementations et autres préconisations est tellement obscure que tout Responsable de PME / PMI doit obligatoirement s’appuyer sur l’expertise d’un spécialiste. Mais l’emploi d’un ETP est-il justifié ? Pas forcément, et même parfois pas du tout ; une assistance de quelques jours ou quelques heures par mois peut s’avérer largement suffisante.

C’est pour cela que ABC HSE a été créée ;

Soulager un petit Entrepreneur, une petite Entreprise, un artisan, c’est la vocation de ABC HSE.

Toujours proche de vous, nous savons vous assister, vous conseiller, établir des bilans et vous proposer des axes d’améliorations vous permettant de vous consacrer essentiellement à votre cœur d’activité qui est le vôtre, votre raison de travailler.

Nous pouvons vous proposer un large éventail de petits logiciels (par ex GMAO), simples et conviviaux, vous permettant de gérer au mieux vos activités et de gagner du temps, précieux en ces temps de crise.





Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Conseil aux entreprises

Gestion des risques industriels

Expertise technique