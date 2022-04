Abd BAGHAD

Doctorant en matériaux composites pour l'aéronautique au sein de l'Université Euromed de Fès (Centre Euromed de Recherche) en collaboration avec l'Université Ibn Tofail (Laboratoire de Physique de la Matière Condensée).

Titulaire d'un master sciences et techniques en Génie des Matériaux et Procédés à la Faculté des Sciences et Techniques de Fès, d'une Licence Science et Technique en Chimie Spécialité Techniques d'Analyse et Contrôle de Qualité et d'un DEUST en Biologie-Chimie-Géologie



Mes compétences :

Injection plastique

Gestion de la production

Extrusion

Ingénierie

FABRICATION ADDIDIVE

Plasturgie

DSC

ATG

MEB

FTIR

TMA

Caractérisation des matériaux

Spectroscopie

Analyse thermique

Aéronautique

Matériaux composites

DMA

Polymères

Caractérisation mécanique