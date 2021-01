Abd-Rabi ABDELALI

J'ai de la chance de rencontrer des gens formidables qui me permettent de m'enrichir intellectuellement, et spirituellement. Chaque rencontre est une nouvelle découverte et, un nouvel apprentissage.



Passionné par l'humain, j'ai effectué plusieurs missions dans différentes entreprises. A chacune de mes interventions, j'ai appris....

Aussi, je remecrie tous ceux que j'ai croisés lors de mes séminaires et mes différentes interventions. Vous avez été un véritable miroir....



De ce fait, pour continuer cette belle aventure, je vous invite à mes conférence sur le thème "mental de champion en toutes circonstances? Coaching de performance, ou coaching de développement personnel? Et aussi, à mon spectacle d'hypnose "Au-delà du réel". Découvrez la puissance de votre subconscient!

Avec passion,

A.ABD-RABI



"Nous sommes ce que nous répétons chaque jour, l'excellence n'est pas un acte mais une habitude" Aristote



Mes compétences :

développement personnel

Conseil

Coaching

Gestion de projet

coach

Manager

performance

commercial

Formation

Management

Audit