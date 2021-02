Juriste de formation, j'ai pu acquérir une double compétence en droit et finance me permettant de mieux appréhender les problématiques liées à la transparence, la criminalité financière et la gestion des risques. Je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'apprentissage dans le domaine de la conformité / LAB-FT/ criminalité financière dans le cadre de mon Master 2 Compliance.