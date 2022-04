Abdalbassir ABOU-ELAILAH

En 2009, j'ai obtenu mon diplôme d’ingénieur de l'Université Libanaise, Faculté de génie, Branche I en télécommunications et informatique. Ensuite, j'ai obtenu mon doctorat en traitement du signal et des images de Télécom Paristech avec une mention très honorable en 2012. Le but de ma thèse est d’améliorer la performance du codage vidéo distribué (Distributed Video Coding).



Actuellement, je suis un post-doctorant à l'institut national de l'information géographique et forestière (IGN). Je travaille sur le projet ANR DESCRIBE: Détection « à la volée » d'Evénements dans les SéquenCes vidéo par des méthodes structuRelles et BayEsiennes (LIP6/UPMC, MATIS/IGN et LTCI/Télécom ParisTech).



Ainsi, j'ai une expérience de 4-5 ans dans le traitement des images. Je suis très confiant dans mes capacités et mes éducations.



Je suis à la recherche d'un poste ingénieur de recherche et développement.



Mes compétences :

Primavera

Assembly, VHDL, Microbasic , MpLab, Proteus(isis).

WorkBench, Pspice (Orcad), ANSOFT

Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Access

Labview

UML

Python

Matlab

HTML et javascript

Autocad

VB.net,, C, C Unix

C++/C# (Visual Studio.net)

Opencv

Traitement des images

octave