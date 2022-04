Abdallah AHMED

Je suis avant tout un vendeur ouvert aux nouvel idées et aux nouveaux process ,j'ai une bonne capacité d’évaluer les facteur des réussite de la vente ,je suis sociable et ouvert . je préfère les défit qui constitue la formation d'une équipe capable d'atteindre les objectifs .plutôt que de rester dans mes idées régulières et standardisées .



. Dans le commerce depuis 10 ans profondément dans l'automobile .

En ayant commencé par la société Parabole Réunion ,pour le biais de G F C afin d'obtenir mon certificat de qualification professionnelle .

actuellement vendeur OPEL & SEAT .



Vendeur complet ,( vente ,crédit & Assurance et après vente) et à l’écoute de mon environnement avec délicatesse .



Mes compétences :

Management des ventes

Négociation commerciale

Techniques de vente