Abdallah ALAOUI AMINI

Docteur d’État en Sciences Économiques (Economie Industrielle) et Diplômé de l’Institut d’Études Politiques (Politiques Sociales) à l’Université des Sciences Sociales de Grenoble (France).

Plus de 30 années d’expérience professionnelle en tant que :

- Professeur de l’enseignement supérieur en sciences économiques à l’université Mohamed V de Rabat (DVD administratif, depuis août 2005) ;

- Professeur d’économie, d'organisation et de stratégie d'entreprise dans d’autres Institutions de formation supérieure : Académie Royale Militaire de Meknès (ARM), École Nationale de l’Industrie Minérale (ENIM), Institut Supérieur de l’Administration (ISA), École des Hautes Études Commerciales (HEC), Ecole Mohammadia d'Ingénieurs (EMI) à Rabat ;

- Haut responsable en détachement auprès d’établissements publics et d’Administrations Centrales : Directeur général de sucrerie nationale, Chargé de Mission au Cabinet du Ministre du Commerce et de l’Industrie, des Mines et de la Marine Marchande, Conseiller du Premier Ministre ;

- Directeur de la Rédaction du Magazine économique "ENJEUX" à Casablanca (de 1988 à 1994) ;

- Consultant / Professeur universitaire d’économie / Conseil (Organisation et Management de l’entreprise – Communication, Orientation pédagogique, Formation – Etudes économiques / Développement territorial), avec Identifiants fiscal et TP.

- Auteur d’un manuel en économie : "Economie : fondements et équilibres", destiné aux étudiants de Licence ès Sciences Économiques et des grandes Ecoles de Commerce, paru aux éditions de la REMALD, Collection « Manuels et Travaux Universitaires », Rabat, (N°33, 1ère édition 2002, épuisée) ; N° 70, 2ème édition, 2007, 476 pages.



