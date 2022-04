Abdallah AMMOUR

INGENIEUR D'ETAT EN INFORMATIQUE OPTION SOFTWARE DEPUIS 1986

CHEF DE SERVICE EN INFORMATIQUE A ENOPHARM ENTREPRISE DE COMERCIALISATION DES MEDICAMENTS DE 1989 AU 1991.

DE 1991 AU 2001 CHEF DE SERVICE

ET DE 2001 AU 2005 ASSIASTANT EN INFORMATIQUE

ET FINALEMENT CHEF DE DEPARTEMENT DANS LA MEME ENTREPRISE GAO/ORAVIO ENTREPRISE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DE L'ALIMENT DE BETAIL.

JE DONNE AUSSI DES COURS DE L'INFORMATIQUE A L'UNIVERSITE DE MOSTAGANEM INSTITUT DES SCIENCES COMMERCIALES COMME ETANT ASSOCIE DEPUIS 1996.



Mes compétences :

delphi

Football

Informatique

Internet

SQL