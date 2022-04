Abdallah ARFFAK

Issu d'une formation en informatique, je dispose de 8 ans d'expérience dans l’environnement Web.

Je maîtrise les contraintes techniques liées au fort trafic.

Je maîtrise le Langage PHP orienté objet (PHP5), l’interface HTML, le Framework Symfony / Zend et Créateur des applications Facebook



Je suis doté d’une forte autonomie et d’une autorité technique, je suis aussi reconnu de mon esprit d’équipe, sens du service et forte implication. Hauteur de vue, recul, organisation, sens de l’analyse et une très grande rigueur.



Mes compétences :

Responsive design

Html5

PHP5

SYMFONY 1.4

Symfony2

Drupal

HTML

Zend

Wordpress

CSS

JavaScript/Ajax

Android

Facebook API

Symfony

XHTML

PHP

JS

Facebook

Content Management System

JQuery