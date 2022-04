Abdallah BELHAMRA

Après un BAC D obtenu à l'académie de Bordeaux en Juin 1977, j'ai suivi mes études supérieurs en France à l'Université de Lille 1 à Villeneuve d'Ascq où j'ai pu obtenir une Licence puis une Maîtrise de Biochimie dans le laboratoire de l'éminent Feu Professeur Jean Montreuil ( le père des glycoprotéines). Après j'ai entamé mes recherches toujours à Lille 1 et mes travaux de DEA et de Doctorat se sont portés sur le métabolisme des Lipides. En 1985 j'ai intégré le monde du travail en tant qu'enseignant de Biochimie à l'ENS de Marrakech jusqu'à ce jour.

Durant toutes ces années j'essaie de faire aimer la Biochimie à mes étudiants. Depuis mes intérêts et mes activités se sont diversifiés notamment dans le domaine des Nouvelles Technologies et leur intégration dans le domaine de la Biologie.