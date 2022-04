Je suis un jeune homme célibataire de 37 ans, topographe(BTS) avec plus de 11 ans d’expérience dans ce domaine dans des entreprises multinationales et locales. une facilité d'utilisations de tout type d'appareils, plus les techniques et les logiciels liées à ce domaine.



Mes compétences :

Capacité de manager plusieurs équipes

Technique du travail sur chantier

Facilité d'utilisation des appareils topo

Autocad, covadis, office, leica géo office