Abdallah BOUAOUDA

COMPETENCES FONCTIONNELLES



 Amélioration de la productivité de centre de support informatique

 Etude des projets : faisabilité / Estimation de charge

 Conduite et amélioration du changement, Formation des utilisateurs finaux

 Animation d'ateliers fonctionnels

 Coordination opérationnelle et gestion de projets CRM

 Assistance Maitrise d’Ouvrage sur les processus CRM

 Réalisation de documents de conception générale et spécifications fonctionnelles

 Recette technico-fonctionnelle (Suivi des anomalies, chiffrage et suivi des évolutions)

 Connaissances méthodologiques et techniques à l'ingénierie de projet informatique



COMPÉTENCES TECHNIQUES



 Gestion des données via DataLoader

 Gestion des autorisations et des rôles utilisateurs

 Mise en forme de rapports

 Automatisation des processus via des batchs et des triggers

 Configuration Salesforce

 Gestion des comptes utilisateurs

 Rapports personnalisés

 Tests technico-fonctionnels Salesforce



Mes compétences :

Salesforce.com

Eclipse

Moodle

UML

HTML

SWIFT

Ktp

Gestion de projets

SalesForce

CRM