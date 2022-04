Abdallah BOUCHRIT

Je suis un professionnel expérimenté en construction métallique : fabrication et montage des convoyeurs , des structures métalliques, des équipements chaudronnées (bac de stockage,...), la tuyauterie,... montage des équipements mécaniques et toute travaux industriels ( entretient et maintenance industriel ). Opérationnel avec solide compétences techniques et administrative . Références :Les Sucreries , les Cimenteries, l'OCP de Jorflasfar , l'OCP de SAFI , JLEC ( Jorf lasfar energy company ....



Je met mes savoirs faire structurel en disposition ;



E-mail : bouchritbouchrit@gmail.com



GSM :(212) 06 68 50 33 71







Mes compétences :

Gérer diriger atelier de chaudronnerie

Gérer diriger des chantiers de construction métall

Structures métallique